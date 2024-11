TIM investe 130 milioni di euro per costruire un nuovo Data Center

TIM

(Teleborsa) -ha annunciato unper far crescere TIM Enterprise nel Cloud edi ultima generazione. Grazie a queste risorse e a ulteriori interventi, la capacità complessiva del Gruppo TIM salirà a 125 MegaWatt (+25 MW), confermando la leadership nel mercato della colocation in Italia.L'investimento rientra nel profilo di2024-2026 già comunicato al mercato, si legge in una nota.L'iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di investimenti che il Gruppo sta portando avanti per potenziare la disponibilità di ulteriori spazi di Data Center ad alte prestazioni nei campus già esistenti a Roma e Milano, con l'e di rispondere alle crescenti esigenze di aziende e Pubblica Amministrazione.Il nuovo Data Center verrà realizzato, sarà operativoe si andrà ad aggiungere ai 16 già esistenti e dislocati su tutto il territorio nazionale.