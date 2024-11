TIM, Schiavo: "Investimento data center ci conferma leader in Italia nel Cloud"

TIM

(Teleborsa) - "Oggi annunciamo unche ci conferma comea dimostrazione che siamo un’azienda che fa innovazione per il Paese, dalla Pubblica Amministrazione alle imprese, per accelerare il passo verso la transizione digitale". Lo ha detto, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di"Abbiamo pertanto dato il via libera aper far crescere ulteriormente la nostra, realizzando una nuova struttura di ultima generazione alle porte di Roma. – prosegue il manager di TIM - Come quelli già esistenti, sarà progettata secondo i più avanzati criteri di"."Grazie a queste risorse e a ulteriori interventi, la, confermando così anche per i prossimi anni il nostro ruolo nel mercato della colocation in Italia. Vogliamo continuare ad essere il punto di riferimento del mercato per rispondere alle crescenti esigenze delle aziende e della Pubblica Amministrazione, di cui siamo un partner privilegiato, anche attraverso i servizi che offriamo nell’ambito del Polo Strategico Nazionale".