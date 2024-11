Timvision, in esclusiva la serie "A Very Royal Scandal": l’intervista che fece tremare Buckingham Palace

(Teleborsa) - Arriva in, dal, in anteprima esclusiva su"A Very Royal Scandal" la miniserie in tre episodi basata sull’intervista che il, Duca di York, rilasciò alla giornalista BBCin merito al suo coinvolgimento nello, l’imprenditore statunitense arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori.A "" racconta i giorni che hanno preceduto il faccia a faccia tra Maitlis e il Principe Andrea e ricostruisce l’intervista, seguita in TV da due milioni di telespettatori, nella quale il Duca svelò i dettagli della sua amicizia con l’imprenditore americano rinnegando però ogni accusa sul coinvolgimento con, vittima del traffico di Epstein che lo accusava di aver avuto rapporti sessuali con lei quando era minorenne. Travolto dalledopo la messa in onda, il principe fu costretto dalla famiglia alle dimissioni da tutti i ruoli pubblici.Nel cast, insieme a(Principe Andrea) e(Emily Maitlis), sono presenti(Amanda Thirsk),(Sir Edward Young) ed(Stewart Maclean).La serie, terza parte dell’antologia iniziata con "A Very English Scandal" e proseguito con "A Very British Scandal", è diretta dae scritta da. Prodotta da Blueprint Television per Amazon MGM Studios e distribuito in tutto il mondo da Sony Pictures Television. Karen Thrussell, Graham Broadbent, Pete Czernin, Diarmuid McKeown, Jeremy Brock, Jarrold e la stessa Maitlis sono i produttori esecutivi.