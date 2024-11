Vanguard, nuovi record per dividendi globali nel terzo trimestre: +5,1% su anno

(Teleborsa) - Isonorispetto all'anno passato, raggiungendo i 583 miliardi di dollari neldel 2024. Lo si legge in un'analisi di Viktor Nossek, Head of Investment and Product Analytics di Vanguard Europe.La crescita dei dividendi del terzo trimestre, pari a 30 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente, è stata(rispettivamente 10% e 9%), mentre le società delle altre aree geografiche hanno contribuito solo in misura minore, riducendo la crescita dei dividendi a livello globale di 2 miliardi di dollari e portandola a 28 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente.I titoli deihanno trainato il forte risultato della Cina. I settori della, dellee dellahanno contribuito con 7,3 miliardi di dollari, la metà della crescita registrata in Nord America.Lesono addirittura aumentate del 7,5%, raggiungendo i 2.100 miliardi di dollari alla fine di settembre.