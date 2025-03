ManpowerGroup: +18% le previsioni d’assunzione per il secondo trimestre, 24% per competenze tecnologiche

(Teleborsa) - Si mantiene anche nel secondo trimestre dell’anno il, registrato dal "" (MEOS). La previsione di occupazione stimata per aprile-giugno 2025 è infatti del(-1% sul Q1 ma +8% anno su anno) al netto degli aggiustamenti stagionali."Una parte consistente delle organizzazioni che assumeranno nei prossimi mesi lo farà per coprire le posizioni apertesi grazie all’adozione di nuove tecnologie. Una conferma di come, in particolare per i profili specializzati" afferma. "Ancora una volta va ribadita l’importanza di offrire occasioni di upskilling e reskilling ai lavoratori e alle lavoratrici, anche attraverso le Academy come quelle di Manpower ed Experis, per adeguare le loro competenze alle richieste e alle posizioni offerte dalle aziende. Questo non può prescindere da una stretta collaborazione tra imprese, istituzioni, scuole, università e ITS, per pianificare per tempo i programmi formativi per le competenze che mancano e che mancheranno sempre di più".Più nel dettaglio,, mentre il 16% immagina di ridurre gli organici. Per il 46% delle aziende ritiene che il numero di persone resterà stabile. Tra chi vuole assumere, le motivazioni principali sono una, mentre tra chi pensa di ridurre il personale risalta una maggiore importanza dell’automazione o le sfide economiche del periodo.Tra le aziende che prevedono di aumentare i propri organici,Nelle imprese che nei prossimi tre mesi pensano disi fa riferimento a minori necessità dovute all’automazione (per il 27%), a influssi negativi delle sfide economiche (per il 26%) e alla ottimizzazione di processi ed efficienza (per il 22%).In linea con la grande digitalizzazione che vede protagoniste le organizzazioni italiane,, motivato da espansioni in nuovi ambiti IT e dall’adozione di nuove tecnologie. Si confermano molto buone anche le previsioni del settore industria e materiali con +25% e di quello dei beni di consumo e servizi con +22%. Positive le sensazioni degli ambiti di sanità e life sciences (+17%), finanza e real estate (+16%), trasporti, logistica e automotive (+15%), telecomunicazioni (+13%).Tra le macroregioni italiane il, +2% rispetto al primo periodo dell’anno e ben +15% nel confronto col 2024. Positive anche le prospettive riportate dalle aziende del Sud e delle Isole (+19%) e del Centro (+17%). Per le organizzazioni del Nord Est il dato rilevato è del +13%, in leggero rallentamento rispetto al primo trimestre del -3%.Per il trimestre aprile-giugno i dati MEOS affermano che saranno decisamente, con un NEO estremamente positivo del +29-30%. Le organizzazioni più grandi si confermano anche nel prossimo trimestre un fattore trainante dell’economia italiana, con effetto positivo anche sulle previsioni delle piccole imprese (tra le 10 e le 49 risorse) con +15% e delle medie imprese (tra le 50 e le 249 risorse) con +14%. Le microimprese che impiegano meno di 10 persone invece prevedono di mantenere gli organici pressoché stabili con un NEO del +2%.ManpowerGroup ha intervistato oltre 39.000 aziende in 41 Paesi e territori per raccogliere dati sulle intenzioni di assunzione per il primo trimestre del 2025. Lae riporterà le aspettative di assunzione per il terzo trimestre dell’anno.