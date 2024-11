Anci, Gorno Tempini: "Servizio a comuni è nel dna di CDP"

(Teleborsa) - ''Il servizio ai comuni è nel dna originario della Cassa che nasce per servire comuni e pubbliche amministrazioni. È un lavoro che è proseguito dall'inizio e che ha guadagnato in intensità, ovviamente seguendo il ciclo economico del Paese finanziando investimenti ma soprattutto cercando di essere vicini anche e non solo nel recepire le richieste degli enti ma nell'aiutarli a pensare come poter fare investimenti nuovi, come affrontare le nuove sfide. Questa è l'attività di consulenza che la Cassa fa e che è sempre più rilevante". È quanto ha affermato ila margine dell'"Quello della rigenerazione urbana – ha sottolineato– è un tema importante da molti punti di vista, è importante perché non bisogna usare inutilmente nuovo territorio per fare cose che possono essere fatte su manufatti già esistenti, è un lavoro complesso perché è un lavoro che tratta spesso di edifici storici spesso con delle funzioni originarie diverse da quelle che si pensano per il futuro è una missione che noi abbiamo portato avanti in giro per l'Italia con tanti casi importanti, alcuni dei quali anche a Torino sui quali si sta lavorando intensamente".