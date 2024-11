Banca Investis, Bain & Company accelera l’adozione dell’IA generativa in Italia

(Teleborsa) -hanno annunciato oggi lache fornisce ai clienti bancari consulenza sugli investimenti in tempo reale supportata dall'intelligenza artificiale generativa.Con sede a Milano, Italia e focalizzata su individui con patrimoni elevati, Banca Investis ha collaborato con Bain per aprire la strada alla piattaforma nota come, che funge da "" e mira a migliorare l'esperienza del cliente attraverso capacità finanziarie iper-personalizzate. Tra le caratteristiche principali dell'app c'è unbasato sull'che fornisce risposte in tempo reale alle domande sui portafogli di investimento. Lo strumento aumenta la frequenza dei punti di contatto tra i clienti e la banca, aprendo la strada a un’interazione senza soluzione di continuità."In soli 7 mesi, insieme a Bain, siamo stati in grado diche massimizza la potenza dell’intelligenza artificiale generativa a vantaggio dei nostri clienti", ha affermato. "L’app analizza quotidianamente più di 500 informazioni e ricerche, comprese le risorse finanziarie, le caratteristiche e le preferenze dei clienti. Ci ha permesso di aumentare il coinvolgimento attraverso pratiche bancarie all’avanguardia in modo personalizzato ed efficiente".Altre caratteristiche chiave dell'app includono approfondimenti finanziari personalizzati e titoli di notizie di mercato."Quando Banca Investis ha richiesto un’innovazione del proprio modello di servizio, l’intelligenza artificiale generativa ha offerto un notevole impulso", ha affermaton. "Abbiamo rapidamente riunito i team integrati e multidisciplinari di Bain, integrati dal nostro diversificato ecosistema di partner esterni, per collaborare con Banca Investis, sviluppando in definitiva un’esperienza digitale end-to-end distintiva che distingue la banca dai suoi concorrenti".