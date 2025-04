EY, Salone del Risparmio: solo il 5% degli Investment Managers è all'avanguardia nell'adozione dell'AI

(Teleborsa) - L'è riconosciuta come una delle tecnologie conper gli, tuttavia, il suo utilizzo nel settore è ancora in fase embrionale, esi considera all'avanguardia nell'adozione della tecnologia, secondo l'Per questo motivo EY, in collaborazione con, ha realizzato l, in occasione della, esplorando il sentiment degli operatori nel Wealth e Asset Management ed esplorando le motivazioni e i fattori di successo per implementare l'AI nei modelli operativi e di business, superando le barriere che ne ostacolano l’adozione nel settore.Commenta"Secondo l'EY Financial Services AI Survey 2024, ben il 41% degli intervistati è indietro nella curva di adozione dell'Intelligenza Artificiale o non ha sviluppato alcuna pianificazione al riguardo. Ad oggi, la maggioranza degli Investment Managers ha approcciato l’AI in modalità sperimentale, integrandola solo su singole funzioni aziendali. Per superare i vincoli attuali ed estrarre il pieno valore dall’AI,Gli operatori devono costruire le fondamenta infrastrutturali, di governo dell'AI e di riconoscimento del valore generato per basare il percorso di trasformazione. Inoltre, è di fondamentale importanza riconoscere il valore dei partner esterni nella creazione di tali fondamenta in logica di ecosistema, per poter accelerare l’adozione e sfruttare le economie di scala ed esperienza già maturate, procedendo ad una progressiva internalizzazione".Circae, sempre secondo l’EY European Financial Services AI Survey 2024, emerge chiara l. Se indaghiamo l’ambizione di posizionamento, la maggioranza degli operatori (67%) mira ad aver sviluppato casi d’uso di AI generativa specifici solo a determinate aree di business, mentre solo il 27% ambisce a sviluppare delle capacità che contribuiscano ad una strategia di lungo periodo. Dall’indagine, inoltre, emerge un altro importante bias circa le potenzialità di applicazione dell’AI, considerata principalmente come strumento di riduzione dei costi, piuttosto che di innovazione e di sviluppo di business. Infatti,, piuttosto che sulle applicazioni di Front Office e Customer Experience.Secondo gli Investment Managers nei prossimi 6-12 mesi l’AI avrà degli impatti sul proprio business, portando dei benefici. In primis, il, supportato da applicazioni che renderanno più semplici e veloci le attività tradizionalmente a basso valore aggiunto; a seguire, il 59% degli Investment Managers vede un beneficio di incremento complessivo dell’efficienza aziendale, come combinazione di automazione e incremento della qualità delle attività; infine, il 43% dei rispondenti considera l’AI come abilitatore chiave per incrementare la focalizzazione delle attuali risorse sulle attività a valore aggiunto. Entrando nel dettaglio delle possibili applicazioni dell’AI,saranno: sintesi e analisi dei documenti; automazione dei processi di back office; knowledge management e ricerca informazioni evoluta; consulenza personalizzata; analisi di mercato e previsioni economiche. Gli operatori considerano invece meno promettenti al momento i benefici derivanti dai casi d’uso legati ad attività di Risk Management, normative, di cybersecurity e di prevenzioni delle frodi.Nonostante il riconoscimento del potenziale trasformativo dell’Intelligenza Artificiale, gche ostacolano una completa integrazione della tecnologia nei loro business. Secondo l'EY European Financial Services AI Survey 2024 tra le principali sfide ritroviamo la comprensione limitata delle applicazioni. Inoltre, più della metà degli Investment Managers (59%) considera le competenze dei propri dipendenti come insufficienti e la difficoltà nel trovare risorse adeguatamente qualificate nel mercato del lavoro complica ulteriormente la situazione. Solo il 14% degli Investment Managers ha implementato programmi di formazione per i propri dipendenti, il che evidenzia una limitata integrazione della tecnologia nella cultura aziendale, generando barriere legate alla conoscenza limitata e allungando ulteriormente il processo di adozione dell'Intelligenza Artificiale.Siamo ancora agli inizi dell'adozione dell’AI come tecnologia trasformativa, con un utilizzo prevalentemente sperimentale concentrato sul lancio di numerosi progetti pilota. Gli Investment Managers, intrappolati nel cosiddetto "paradosso del pilota", incontrano difficoltà nel superare le comuni barriere alla scalabilità, che vanno oltre l'aspetto dell'investimento e comprendono tre ambiti principali: business, tecnologia e risk management. Per superare queste barriere, gche crei le fondamenta e il percorso per guidare le sperimentazioni pilota verso applicazioni scalabili e di valore per l’organizzazione. Esistono numerosi casi virtuosi di Investment Manager che hanno abbracciato un percorso di trasformazione del proprio modello di business dove l’AI è, al pari delle altre, una leva strategica con un apporto ben definito alla crescita del valore per tutti gli stakeholder. Il fattore di successo che accomuna queste organizzazioni risiede nell’adozione di un approccio olistico che includa una chiara strategia di adozione, un modello operativo efficace, abilitatori tecnologici adeguati, le persone (ovvero gli utenti), una governance solida e la costruzione della confidenza nell'AI.