Lagarde (BCE): Borse troppo frammentate, capitale intrappolato da confini o scappa in USA

(Teleborsa) - "I mercati dei capitali sono l'anello mancante per gli europei per trasformare i loro elevati risparmi in maggiore ricchezza, il che alla fine consentirà loro di spendere di più e rafforzare la nostra domanda interna. Tuttavia, questa crescente, in gran parte perché la sua attuazione rimane vagamente definita". Lo ha affermato, presidente della Banca centrale europea (BCE), al 34° Congresso bancario europeo.Secondo Lagarde, il problema principale della CMU è che: entrata, espansione e uscita. In primo luogo, i risparmi europei non entrano nei mercati dei capitali in volumi sufficienti perché sono concentrati in depositi a basso rendimento. In secondo luogo, quando i risparmi raggiungono i mercati dei capitali, rimangono intrappolati in silos nazionali e non si espandono in tutta l'economia europea. In terzo luogo, una volta che i risparmi sono stati allocati dai mercati dei capitali, non escono verso aziende e settori innovativi a causa di un ecosistema sottosviluppato per il capitale di rischio.La presidente della BCE ha fatto notare che gli europei risparmiano una quota elevata del loro reddito: circa il 13% nel 2023 rispetto a circa l'8% negli Stati Uniti. Ma in genere, gli. In Europa, circa 11,5 trilioni di euro sono detenuti in contanti e depositi. Si tratta di un terzo delle attività finanziarie totali delle famiglie. Negli Stati Uniti, la cifra è di circa solo un decimo."Ciò ha due conseguenze principali per la nostra economia - ha spiegato - In primo luogo,. Dal 2009, la ricchezza delle famiglie statunitensi è cresciuta di circa tre volte in più rispetto a quella delle famiglie dell'UE. In secondo luogo, il flusso di risparmi nei mercati dei capitali è molto più basso di quanto potrebbe essere".Un problema è che il. Se si guarda alle azioni, ad esempio, oltre il 60% degli investimenti delle famiglie in Europa avviene all'interno del loro paese. Gli investitori istituzionali investono molto di più nei mercati statunitensi che nell'UE."Ci sono molte ragioni per questa segmentazione dei mercati europei, ma una fondamentale è che le", ha sottolineato Lagarde.Secondo i dati da lei citati nell'intervento, nel 2023 c'eranonell'UE, così come 14 controparti centrali (CCP) e 32 depositari centrali di titoli (CSD). Negli Stati Uniti, ci sono solo due camere di compensazione titoli e un CSD."Molte CCP e CSD appartengono a gruppi paneuropei e transfrontalieri. Ma le, nonostante alcune sinergie tecniche come i consolidated orderbook - ha affermato Lagarde - Questa frammentazione crea elevati costi di transazione per il trading transfrontaliero, che secondo l'analisi della BCE aumenta la parzialità interna nel modo in cui gli investitori allocano i loro fondi".Ciò a sua volta porta a una: rispetto alle loro controparti UE, il volume medio giornaliero di scambi per azienda è 1,3 volte superiore per le large-cap statunitensi e due volte superiore per le mid-cap statunitensi."Il problema principale è che i quadri giuridici all'interno dell'UE sono divergenti e tutti i tentativi- ha detto la numero uno della BCE - In Europa, non saremo in grado di fare progressi promuovendo il sistema legale di un paese rispetto a un altro".Un'opzione sarebbe quella di adottare un, come l'Eurozona ha fatto per l'applicazione della concorrenza o la vigilanza bancaria. Un'altra opzione sarebbe quella di utilizzare "", ci consentirebbero di ritagliare un quadro giuridico speciale in aree in cui i progressi sono in stallo. "A mio avviso, l'approccio più realistico probabilmente prevede una combinazione", ha detto Lagarde, evidenziando che i "leader europei conoscono i problemi creati dalla frammentazione del mercato dei capitali e sono disposti ad agire. Ma finora non abbiamo né applicato né agito".