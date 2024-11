Putin minaccia "guerra globale" (aspettando Trump)

(Teleborsa) - Il conflitto ucraino ha vissuto una delle sue giornate piùmentreIl permesso dato dagli Usa e dalla Gran Bretagna a Kiev di attaccare in profondità il territorio russo con i missili da loro forniti ha fatto assumere al conflitto "un carattere globale", e Mosca si riserva il diritto di colpire anche le infrastrutture militari di Washington e Londra. E' il monito lanciato dal presidente russourante il quale, come prima risposta, ha annunciato il test su un obiettivo militare in Ucraina di un nuovo missile balistico ipersonico, l'Oreshnik (noccioleto).Il capo del Cremlinoda quando il governo di Kiev aveva denunciato l'utilizzo da parte dei russi di un missile balistico intercontinentale, uno di quelli in grado di colpire fin negli Stati Uniti con testate nucleari. Un funzionario americano aveva smentito tale versione, affermando che si trattava invece di un vettore a medio raggio.Putin ha confermato, precisando che contro il nuovo missile, capace di viaggiare a 2-3 chilometri al secondo, non esistono difese aeree efficaci. Mosca continuerà a testarlo in questo conflitto, ha aggiunto, scegliendo gli obiettivi, ma che i civili saranno avvertiti in anticipo i civili ad abbandonare le aree che potrebbero