Trump annuncia: parlerò con Putin della fine della guerra

(Teleborsa) -una telefonata nelle prossime ore, probabilmente già domani,Secondo quanto riportano i media Usa,(martedì) e discutere della fine della guerra in Ucraina. "Parlerò con il presidente Putin martedì. Abbiamo lavorato molto nel weekend", ha detto Trump ai giornalisti sull'Air Force One durante un volo notturno di ritorno dalla Florida all'area di Washington. "Vogliamo vedere se possiamo porre fine a questa guerra.ha detto Trump quando gli è stato chiesto delle concessioni. "Penso che ne abbiamo già discusso molto da entrambe le parti, Ucraina e Russia. Ne stiamo già parlando, dividendo alcuni beni" .Chiara anche la posizione di Bruxelles. "Ribadiamo il nostro sostegno all'accordo dell'Ucraina per un cessate il fuoco. Ora la Russia deve dimostrare di essere disposta a sostenere, ha detto la Presidente von der Leyen.