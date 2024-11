Renovalo, smobilizzato il 100% dei crediti fiscali maturati a fine 2023

Renovalo

(Teleborsa) -, tra i primari operatori in Italia nell’ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, in continuità con l’aggiornamento sull’attività di smobilizzo dei crediti fiscali, rende noto che in data odierna è stato sottoscritto l’ultimo contratto di cessione per un valore di Euro 2,8 milioni.Pertanto, si legge in una nota, risultanoderivanti da sconto in fattura iscritti a bilancio al 31 dicembre 2023 (già al netto degli oneri di cessione), in particolare con l’incasso di Euro 74,7 milioni ed Euro 2 milioni che verranno portati in compensazione delle imposte del corrente esercizio.