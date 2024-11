Scuola, petizione Anief: personale in pensione a 60 anni con riscatto gratuito della laurea

(Teleborsa) - È forte il disagio dei lavoratori dellain servizio per via dellspostata a 67 anni di età: il dato emerge dall’alto interesse per la petizione online con cui il sindacato Anief chiede il pensionamento a 60 anni e il riscatto gratuito degli anni di formazione universitaria. "In dieci giorni – commenta, presidente nazionale Anief - la nostra petizione ha fatto riscontrare numeri record: oltre 55 mila adesioni, 42 mila condivisioni e 650 promotori. È una richiesta che il nostro sindacato sta ribadendo in tutte le sedi: il personale della scuola con lasi colloca a livello anagrafico tra i più vecchi al mondo, con inevitabili strascichi negativi sulla didattica poiché il gap generazionale si è allungato in modo esponenziale. Se consideriamo che si tratta di lavoratori particolarmente sottoposti a burnout, è chiaro che il problema sta diventando enorme"."Per questi motivi – continua Pacifico - siamo sempre più convinti che sia giunto il momento di introdurre unache preveda ilsubito dopo i 60 anni, il massimo contributivo e il riscatto gratuito della laurea. La richiesta delfu fatta già nel 2022 dall'allora presidente dell'INPS Pasquale Tridico: lo definì ‘un intervento importante’ che già adottano altri Paesi moderni come la. Il provvedimento costerebbe 1,5 miliardi, ma sarebbe un investimento anche per i giovani e un riconoscimento agli anni di studio dedicati dal personale scolastico per accedere alla professione, così come avviene già per gli ufficiali dell'esercito italiano", conclude Pacifico.