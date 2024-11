Andamento positivo per l'indice del settore telecomunicazioni (+0,74%), seduta effervescente per Giglio Group

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

Telecom Italia

Ftse MidCap

Rai Way

small-cap

Giglio Group

Tesselis

(Teleborsa) - Ilsi è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 8.064,8 e si è poi portato a quota 8.105, in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 331, dopo aver avviato la seduta a 327.Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, bene, con un rialzo dell'1,98%.Tra le azioni del, moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,16%.Tra ledi Milano, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 9,58%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 4,02%.