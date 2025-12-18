Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 18:40
25.069 +1,71%
Dow Jones 18:40
48.039 +0,32%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Telecommunications
L'Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni guadagna lo 0,94% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 338,9 punti.
