Cerved estende metodologia di credit rating a imprese tedesche, francesi e spagnole

(Teleborsa) -, agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito e del grado di sostenibilità degli operatori economici, haNei tre Paesi interessati operano oltre 11,5 milioni di imprese, con un fatturato complessivo stimato intorno ai 18.500 miliardi di euro e oltre 74 milioni di addetti. L'espansione della metodologia di Cerved Rating Agency, che, "conferma la leadership dell'agenzia nella valutazione delle imprese non finanziarie", si legge in una nota."L'ampliamento della copertura geografica - commenta l'- consolida l'impegno dell'agenzia a supportare, attraverso le proprie valutazioni creditizie ed ESG, il dialogo tra le fonti di capitale e le imprese europee. Tale dialogo, mai come oggi, è vitale per convogliare alle imprese le risorse necessarie a realizzare le transizioni gemelle, digitale ed ecologica".