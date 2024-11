Crac Bio-On, 8 condanne in primo grado: 5 anni e 2 mesi per Astorri e Cicognani

(Teleborsa) - Si è concluso conil, l'ex unicorno della bioplastica fallito nel 2019 in seguito a un report del fondo attivista Quintessential. Spiccano le condanne a 5 anni e 2 mesi per il fondatore Marco Astorri e il suo vice Guido Cicognani. La Procura aveva chiesto 10 anni per entrambi.Gliin primo grado sono l'ex membro del CdA Vittorio Folla (4 anni e 4 mesi), l'ex presidente del collegio sindacale Gianfranco Capodaglio (3 anni e 8 mesi), il revisore della società esterna Gianni Bendandi (3 anni e 6 mesi), l'ex consigliere indipendente Gianni Lorenzoni (4 anni) e gli ex membri del collegio sindacale Vittorio Agostini e Giuseppe Magni (3 anni e 6 mesi)., invece, l'ex CFO Pasquale Buonpensiere.Gli imputati sono stati accusati a vario titolo difraudolenta impropria e per distrazione e tentatoNella requisitoria dello scorso 15 ottobre, il PM di Bologna aveva parlato di una "", che aveva "consentito agli imputati di raccogliere (o consentire che altri provvedessero) nel tempo liquidità dal mercato degli investitori - per un importo complessivo di circa 40 milioni di euro -, bruciata negli anni per far fronte alle spese correnti". E "in assenza di generazione di cassa", l'azienda aveva "fatto ricorso a credito bancario,anche verso i fornitori, arrivando, infine, a generare un passivo complessivamente ammontante a oltre 60 milioni".Bio-On, startup fondata nel 2007 da Astorri e Cicognani, era(oggi Euronext Growth Milan), prima che l'attacco dell'hedge fund attivista guidato da Gabriele Grego portasse al crollo delle azioni, all'indagine della procura di Bologna, all'azzeramento dei vertici e poi al fallimento."L'impianto accusatorio proposto dalla Procura evidentemente non ha tenuto fino in fondo - ha commentato l'di Astorri, il professor Tommaso Guerini - Dovremo poi capire cosa non ha convinto della nostra linea difensiva. Una volta lette le motivazioni,altrettanto interessante quanto questo processo finora".