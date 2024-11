Il teatro tra i settori più resilienti del panorama culturale italiano: + 63% nel 2023

(Teleborsa) - Nell’ambito del, presentato nel luglio 2024 durante l’Assemblea Generale, emergono dati significativi sulloo e, in particolare, sul teatro, che si conferma uno deiIl 2023 ha segnato effettivamente una svolta per il teatro in Italia, registrando un aumento significativo della partecipazione. I dati rivelano, superando in molti casi i livelli pre-pandemici: crescita questa che non solo rappresenta il ritorno del pubblico alle sale teatrali, ma anche un. Inoltre la spesa in attività culturali fuori casa, che include ovviamente il teatro, è aumentata mediamente del 10% rispetto all’anno precedente. I teatri tornano così ad essere, con un incremento della partecipazione che sfiora il raddoppio in alcune regioni. Nonostante permangano i divari regionali, il teatro si afferma comee trainanti nel panorama culturale nazionale.Da considerare come cruciale anche un altro aspetto: il recupero della domanda si riflette positivamente sull’occupazione: il numero di addetti nelle professioni culturali, inclusi quelli legati al teatro, è tornato addirittura ai livelli del 2019; le fondazioni teatrali si rivelano importantissime per questa ripresa, soprattutto perché rappresentanoUn esempio su Roma è lache con il formatsi conferma all’avanguardia nell’offerta culturale capitolina attuale: realizzato con il contributoe con la direzione artistica diAudience Revolution propone anche per la quarta edizione il suo caratterizzante teatro-forum, concepito per favorire un dialogo aperto e profondo tra il pubblico, le opere teatrali, gli artisti e i giovani studenti e studentesse.Con, tra grandi nomi del teatro contemporaneo e premi UBU, compagnie italiane e internazionali,con Audience Revolution, si vuole accendere il dibattito e stimolare l’immaginazione, culminando in esperienze di incontro e confronto tra artisti e pubblico. Il primo spettacolo, in scena il 26 ottobre, è, realizzato dal collettivo Premio UBUcon la regia di Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa e interpretato da Flavia Comi, Davide Fasano, Fabio Mascagni, Radu Murarasu e Cristiana Tramparulo. Il secondo spettacolo di Audience Revolution è. La produzione franco-argentina, in prima assoluta, andrà in scena il 16 novembre e racconta l’immersione nell'universo poetico, narrativo e biografico della scrittrice peronista argentina Aurora Venturini. Ilè la volta della prima regionale di, una fiaba contemporanea ispirata dai moniti di Gunthers Anders e dai capricci di Franz Kafka, da un'idea di Consuelo Battiston (che è anche protagonista) e Gianni Farina, che ne cura la regia. Il 13 dicembre Audience Revolution chiude con un’altra prima regionale: l'atteso: la vera storia, ormai dimenticata, di Solomon Michoels e Venjamin Zuskin, colpevoli di aver immaginato un teatro d'arte fatto di canti, danze, poesie e colori in lingua yiddish nell'Unione Sovietica di Stalin.Parallelamente agli spettacoli, al fine die accendere un faro sulle giovani generazioni, vengono offertidi critica teatrale condotti da, redattore del Sole24Ore e curatore degli spazi teatrali di Rai Radio3, e una serie dipartecipanti al laboratorio, che si svolgono dopo la fine di ogni appuntamento performativo.Audino ha commentato a proposito: “Abbiamo intitolato questo progettoperché vogliamo realizzare una piccola rivoluzione nell’ascolto: consumiamo tutto troppo rapidamente, ma crediamo che lo spettacolo abbia bisogno di un altro tempo e offra un’occasione di riflessione. Gli studenti universitari si riuniscono prima dello spettacolo approfondendone i temi, poi elaborano una scheda da dare al pubblico con i risultati della ricerca condotta dai ragazzi, che viene distribuita agli spettatori e al termine ha luogo un dibattito con gli stessi studenti, le compagnie e il pubblico”. Audino ha concluso: “Ci consentiamo un pensiero più approfondito intorno ad un evento culturale come lo spettacolo teatrale”.