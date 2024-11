LMDV Capital, CdA passa da 3 a 5 membri e viene istituito Advisory Board

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, single-family office che fa capo a Leonardo Maria Del Vecchio, ha. Il rafforzamento della governance e dei processi decisionali è coerente con la crescita segnata da LMDV Capital, che nei primi 18 mesi di attività ha investito circa 250 milioni di euro e messo a segno oltre 40 operazioni, si legge in una nota.Il CdA ha approvato la costituzione delcon rinomata esperienza in ambito finanziario e imprenditoriale, che contribuirà alla supervisione strategica della società, sosterrà le decisioni di investimento del management e rafforzerà la funzione di relazioni esterne.L'Advisory Board, che sarà presieduto da, avrà "come tratto distintivo l'assoluta indipendenza dei suoi componenti", viene evidenziato. Lucciola, imprenditore, consulente, investment banker e manager nei settori del credito e della finanza digitale, è attualmente Presidente di Igea Digital Bank e fondatore del gruppo L&P Investimenti. Membro dell'Advisory Board sarà anche, Professoressa Associata di International Management presso l'Università Bocconi e SDA Bocconi School of Management, dove dirige l'Executive Master in Luxury Management.Il CdA, presieduto da Leonardo Maria Del Vecchio e composto da Marco Talarico e Alessandro Galleni, ha approvato l'allargamento dei componenticon l'ingresso di, ex CEO di Telepass Group, e, attuale Managing Director di LMDV Capital, che vanta oltre 17 anni di esperienza in M&A e business development, con operazioni di grande rilievo per clienti globali come Ferrero e Stellantis."Un Consiglio rafforzato e un Advisory Board di alto calibro mi permetteranno di, che rimane la mia priorità - ha commentato Leonardo Maria Del Vecchio, fondatore di LMDV Capital - Da oltre dieci anni lavoro con dedizione, affiancando mio padre, e oggi Francesco Milleri e l'intero management, contribuendo alla crescita e al successo".