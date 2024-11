Innovatec approva guidance 2024: EBITDA fino a 33 milioni di euro

Innovatec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha, dopo che a inizio mese era stato reso noto il piano del business Efficienza Energetica e Rinnovabili (che rimarrà in capo all'emittente a esito della scissione e quotazione all'EGM della subholding Haiki+) e che nelle ultime ore è stato comunicato anche il piano di Haiki+.Innovatec prevede di chiudere l'esercizio 2024 con un:consolidato in un range tra 232-240 milioni di euro (2023: 215 milioni);in un range tra 30-33 milioni di euro (2023: 28,8 milioni); EBITDA margin a circa il 14% (2023: 13,4%).I risultati dell'intero esercizio 2024 del Gruppo ante scissione sonoper il quale si stima un incremento dei Ricavi ad un valore compreso fra 202-208 milioni di euro (2023: 165 milioni, +22%) e un EBITDA in un range tra 30-33 milioni di euro (2023: 29 milioni). L'EBITDA margin è stimato a circa il 15% in linea con il primo semestre 2024.I Ricavi dellasono stimati in un range 27-30 milioni di euro, con un EBITDA di circa 2 milioni di euro. L'EBITDA margin è stimato a circa il 7% (1°Sem24: 2%). I costi netti della holding Innovatec per l'esercizio 2024 sono stimati a circa 1,8 milioni di euro.Ladovrebbe attestarsi a circa -60 milioni di euro, in riduzione rispetto al dato di -65 milioni di fine dicembre 2023 per effetto della cassa generata nell'esercizio al netto degli investimenti sostenuti per capex e M&A e degli oneri finanziari maturati nel periodo.