Lucart, Francesco Pasquini nuovo AD dopo closing con Azzurra Capital

(Teleborsa) -, leader nella produzione di articoli in carta tissue, airlaid e carte monolucide, dopo ilin Pasfin, holding che controlla al 100% Lucart, da parte di Azzurra Capital, operatore di private equity promosso da Stefano Marsaglia.Il board è ora: Massimo Pasquini - Presidente; Francesco Pasquini - Amministratore Delegato; Alessandro Pasquini, Lorenzo Pasquini e Tommaso De Luca - Consiglieri Esecutivi; GianErnesto Bernardi, Cristina Ferrari, Federico Lovadina e Massimo Innocenti - Consiglieri non Esecutivi.Massimo Pasquini, che rappresenta la seconda generazione della famiglia e che ha guidato il gruppo a partire dal 2004, passa quindi al ruolo di presidente, lasciando il ruolo di AD alPasquini, 46 anni, entra in Lucart nel 2005 dopo una laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari all'Università Bocconi di Milano e alcune esperienze di lavoro fra Europa e Cina nel settore bancario e della consulenza aziendale. Membro del Consiglio di Amministrazione dal 2021, attualmente ricopre e, coordinando le tre aree di business (Away from Home, Consumer, Business to Business)."Insieme ad Azzurra Capital, con la quale abbiamo fin da subito instaurato un rapporto di piena fiducia e collaborazione, stiamoche aiuterà l'azienda a raggiungere nuovi traguardi", ha commentato Francesco Pasquini."Siamoin Lucart e siamo convinti di potere contribuire ad una ulteriore crescita significativa del Gruppo Lucart - ha detto Stefano Marsaglia, fondatore e CEO di Azzurra Capital - La nostra strategia è di investire in società con una posizione di leadership nel loro settore di attività non solo in Italia ma anche su mercati internazionali: Lucart è un perfetto esempio di tale strategia".