Nucleare, Pichetto: valutazione in Parlamento dopo presentazione della legge delega

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,, ha dichiarato che sullaci sarà un confronto con le forze politiche quando verrà presentata la. "La valutazione sarà in Parlamento", ha dichiarato il ministro a margine della presentazione della Strategia sull'idrogeno rispondendo ad una domanda relativa alla contrarietà espressa alla tecnologia espressa dal deputato di Fratelli d'Italia e vice presidente della Camera,, a Staffetta Quotidiana."Questo è un dibattito ideologico e scientifico. Noi dobbiamo un dovere in questo momento: dare unperché nel momento in cui ci siano le condizioni il governo e gli operatori possano decidere. Non è oggi che io faccio valutazioni", ha risposto ad una domanda del giornalista della stessa testata. "Il migliore in assoluto è la, ma ci viene indicata verso il 2050, i più ottimisti al 2040. Noi dobbiamo mantenere il Paese competitivo e non abbiamo ancora gli strumenti per la fissione di nuova generazione – ha proseguito –. Non facciamo la scelta oggi ma dobbiamo dare un quadro giuridico al Paese per evitare che tra 3-4-5-8 anni, di fronte alla necessità di mettere un impianto a fusione o fissione di nuova generazione, non si debba rispondere che ci vogliono quattro anni per avere unriconosciuto dall'agenzia internazionale".ha espresso un'opinione che io rispetto", ha aggiunto il ministro.