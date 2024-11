Platino da record anche nel 2025: terzo anno in deficit

(Teleborsa) -per il terzo anno consecutivo, il mercato del, stimato in 539 mila once (-682mila once atteso a fine 2024), guidato da una(oltre 7,8 milioni di once, pari a -1% anno su anno) e da continue(poco più di 7,3 milioni di once, pari a +1% anno su anno). E' quanto emerge dal rapporto trimestrale del(WPIC)."In un momento in cui l’economia globale è incerta - spiega, CEO del WPIC - ci si potrebbe aspettare che un metallo industriale come il platino abbia una performance deludente. Tuttavia, come vediamo nei risultati odierni, ilgrazie ai suoi diversi usi finali anche nell’ambiente attuale".sia per il platino(atteso -2% nel 2025) che per quello(-8% sui livelli pre-Covid). Nel terzo trimestre, l’offerta è stata(attese a -15% nel 2025), che hanno mascherato il calo dell’attività mineraria. "Vale la pena notare che i piani di razionalizzazione dell'offerta avranno un effetto negativo a breve termine, limitando allo stesso tempo fortemente qualsiasi risposta dell'offerta alla crescita della domanda o all'aumento dei prezzi del platino" sottolinea Raymond.a - attesa aied i crescita del 2% nel 2025costituisce uno dei principali driver di crescita della domanda per il palladio nel 2025. Ildelle vendite di, contrariamente alle aspettative, sta portando a unaper un periodo più lungo. Nel frattempo, la domanda di platino è sostenuta in questo settore da una, da un aumento dei veicoli ibridi che contengono motori a combustione interna e dalla crescita annuale del platino per la sostituzione del palladio.La, in forte crescita nel 2024 (+5%), proseguirà questa tendenza positiva nel 2025, con un aumento previsto della domanda del 2%. Si prevede che la crescita continuerà in India, così come in Nord America, trainata dal clima post-elettorale, e in Cina, sostenuta dalle innovazioni di prodotto., sta crescendo laconsapevolezza del platino come asset di investimento alternativo e, quindi, anche il platino è stato incluso, come altri metalli preziosi, nella. Per il 2025, si prevede che la domanda totale di investimenti aumenterà del 7%, trainata principalmente dalla crescita delle scorte detenute dalle borse e da un aumento della domanda di lingotti in Cina."Lo sviluppo e la diffusione dell’idrogeno verde rimangono saldamente all’ordine del giorno, come hanno evidenziato varie iniziative alla recente COP29. L’importanza del ruolo del platino nell’economia dell’idrogeno rimane più forte che mai e le nostre previsioni per il 2025 prevedono un aumento significativo della domanda, anche se partendo da una base ridotta, a dimostrazione della crescita costante di questo segmento", conclude il numero uno del WPIC.