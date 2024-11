Roche acquista Poseida Therapeutics in un deal da 1,5 miliardi di dollari

Roche

Poseida Therapeutics

(Teleborsa) - Il produttore svizzero di farmaciha stipulato un, società biofarmaceutica statunitense. Con sede a San Diego, California, il portafoglio di ricerca e sviluppo di Poseida include terapie CAR-T precliniche e in fase clinica già pronte in diverse aree terapeutiche, tra cui neoplasie ematologiche, tumori solidi e malattie autoimmuni, nonché capacità di produzione e piattaforme tecnologiche.In base ai termini dell'accordo di fusione, Roche aper acquisire tutte le azioni ordinarie in circolazione di Poseida a un prezzo di 9,00 dollari per azione in contanti alla chiusura, più un CVR non negoziabile per ricevere determinati pagamenti milestone fino a un totale di 4,00 dollari per azione in contanti, che rappresentano un equity value totale di circa 1,0 miliardi di dollari alla chiusura e un. Il prezzo pagabile alla chiusura rappresenta un premio di circa il 215% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Poseida del 25 novembre 2024. L'accordo di fusione è stato approvato all'unanimità dai consigli di amministrazione di Roche e Poseida."Questa entusiasmante acquisizione ci consentirà di guidare, sfruttando al contempo la partnership di successo esistente con Poseida - ha affermato Levi Garraway, responsabile dello sviluppo prodotti e direttore medico di Roche - Siamo molto incoraggiati dai primi dati clinici e questa acquisizione si basa sui nostri progressi congiunti per catalizzare lo sviluppo di terapie cellulari potenzialmente prime e migliori della categoria in oncologia, immunologia e neurologia".