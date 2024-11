Sciopero nei trasporti: Salvini interviene su richiesta del Garante

(Teleborsa) - Il Garante per gli scioperi ha chiesto al ministero dei Trasporti di intervenire per, escluso quello ferroviario. Il ministroinviando ai sindacati una lettera per ufficializzare la richiesta.Laha motivato la decisione con il rischio di "pregiudizi gravi e imminenti" ai diritti fondamentali dei cittadini, come il diritto alla mobilità. Il 29 novembre è infatti prevista una concentrazione di scioperi in diversi settori, alcuni già giudicati illegittimi. Il Garante ha sottolineato la violazione della "regola della rarefazione oggettiva", che impone un intervallo minimo tra scioperi nello stesso settore.Nonostante ciò,hanno escluso solo il trasporto ferroviario, già interessato da una protesta di altri sindacati autonomi il 24 novembre. Ora si chiede di, per evitare disagi estesi. Salvini si è detto determinato a contenere gli effetti sugli utenti, dichiarando di essere pronto a ogni misura necessaria per raggiungere l’obiettivo.