Eventi e scadenze del 27 novembre 2024

Lunedì 25/11/2024

Martedì 26/11/2024

Mercoledì 27/11/2024

(Teleborsa) -- Roma - Decima conferenza internazionale sul mediterraneo organizzata dal MAECI con ISPI che riunisce rappresentanti politico-istituzionali di primo livello, funzionari, esperti, analisti ed esponenti della società, dell’economia e dei media per discutere di alcuni dei temi fondamentali per il Mediterraneo- Bruxelles - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Cannes - Evento mondiale dedicato ai professionisti dei settori immobiliare e retail. Le novità della nuova edizione saranno l’Osservatorio internazionale sui brand in espansione e la Mapic Academy- ADR, Terminal 5 - Conferenza dedicata ai principali temi dell’aviazione globale, organizzata da ACI EUROPE, ACI Asia-Pacific & Middle East e ACI World e ospitata da Aeroporti di Roma. Tra gli interventi, Marco Troncone, (CEO Aeroporti di Roma), Vincenzo Nunziata (Presidente Aeroporti di Roma), Olivier Jankovec (DG ACI EUROPE), Justin Erbacci (DG ACI World)- Milano, MiCo Sud - IX edizione del più importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti. Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori- Ferrara - Prima fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro, dedicata al confronto tra tutti i principali protagonisti del settore, tra incontri, workshop, appuntamenti formativi e aggiornamenti normativi. Evento patrocinato dal Ministero del Lavoro- Nuova Fiera del Levante, Bari - 17ª edizione di Accadueo, BFWE, in collaborazione con ISTAT. Manifestazione internazionale di riferimento per la filiera del settore idrico. Focus su politiche ambientali e gestione delle risorse idriche nel contesto dei cambiamenti climatici in atto nell'area del Mediterraneo- Veronafiere - 33ª edizione del salone dedicato a Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro. Luogo d’incontro tra giovani, famiglie, personale della scuola, Istituzioni, referenti del mondo del lavoro e del terzo settore. All'inaugurazione ci saranno, tra gli altri, il ministro Giuseppe Valditara e il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea in formato ibrido (sia virtuale che a Francoforte)- Il Forum propone un confronto sulla transizione energetica tra istituzioni, imprese, mondo dell’economia e della ricerca. Due giorni di dibattito con amministratori pubblici, docenti universitari e imprenditori09:00 -- sede del CNEL, Roma - L'evento "La sostenibilità del trasporto marittimo fra snodo del commercio mondiale, transizione ambientale e digitale" è organizzato dal CNEL. I lavori saranno introdotti dal Presidente del CNEL, Renato Brunetta e dal Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi09:15 -- Pontificia Università Gregoriana, Roma - Presentazione del Rapporto sull’economia e la società del Mezzogiorno "Competitività e coesione: il tempo delle politiche". Interverranno, tra gli altri, il DG di SVIMEZ, il Presidente della CEI, il Presidente dell’ANCE, il presidente di SVIMEZ e in video intervento, Raffaele Fitto (in attesa di conferma)10:00 -- Sapienza Università di Roma - Evento di ACN, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Interverranno, tra gli altri, Bruno Frattasi (DG ACN), Alfredo Mantovano (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica) e Antonella Polimeni (Magnifica Rettrice Sapienza Università di Roma)11:00 -- ll Benessere equo e sostenibile dei territori - La regione Marche - Anno 202411:00 -- Ambasciata di Francia, Roma - Incontro organizzato nell’ambito dei Dialoghi italo-francesi per l’Europa in occasione dell’anniversario della firma del Trattato del Quirinale. Tra gli interventi, l'Ambasciatore di Francia a Roma, l'Ambasciatrice d'Italia a Parigi (videoconferenza), il Presidente dell'Università Luiss Guido Carli e il Direttore Sciences Po11:00 -- Auditorium Conciliazione, Roma - L'Assemblea si svolgerà con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra gli interventi, i Ministri Urso, Calderone e Bernini, il Presidente di Confartigianato, Marco Granelli e l'AD di Dolce&Gabbana, Alfonso Dolce. Partecipa il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana12:00 -- Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni interverrà alla X edizione dei Rome MED Dialogues presso Hotel Cavalieri Waldorf Astoria12:00 -- I flussi turistici - Anno 2023; I flussi turistici trimestrali - III trimestre 202412:30 -- Sala stampa Istat, Roma - Conferenza stampa dell'Istat durante la quale verranno diffusi due comunicati con le ultime statistiche sul turismo. Il primo con i dati provvisori dell'indagine "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" relativi al terzo trimestre 2024, il secondo con un bilancio relativo al 2023