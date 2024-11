"The Speed of Innovation", TIM: un viaggio nel box Ducati MotoGP e nella storia dell'iconica 916

(Teleborsa) - È stato presentato oggi a Borgo Panigale ilnato dalla collaborazione sui circuiti di tutto il mondo trae realizzato in partnership conL'iniziativa si compone di diverse soluzioni tecnologiche avanzate, che TIM Enterprise ha sviluppato allo scopo di esplorare nuove esperienze immersive per gli appassionati. Grazie al 5G e alle nuove soluzioni digitali di Virtual Reality proposte da TIM sarà possibile per i visitatori del Museo Ducati immergersi a 360 gradi nell'atmosfera dele ripercorrere la storia di uno dei modelli più iconici di Borgo Panigale. Un viaggio esclusivo tra passato e futuro, espresso in due esperienze fruibili indossando speciali visori, che daranno agli appassionati l'opportunità di esplorare luoghi e contenuti solitamente inaccessibili.Nellail visitatore si troverà dietro le quinte dele potrà accedere a spazi riservati agli addetti ai lavori. Un'avventura inedita per i fan, che avranno così la possibilità di scoprire il box del Ducati Lenovo Team guidata daDucati Corse Sporting, Marketing&Communication director, con una visione POV (Point of View) a 360 gradi in qualità video fino a 8K. Il visitatore diventerà protagonista e, guidato dagli esperti di Ducati Corse, potrà approfondire i diversi aspetti tecnici legati alle moto e alle attività del weekend di gara.Laporta invece il visitatore in unadove è possibile ripercorrere la storia dell'iconicaattraverso una collezione interattiva di immagini, rari documenti storici e progettuali, tra cui i primi bozzetti della moto e le riviste d'epoca che ne testimoniano il successo."Oggi dimostriamo come la tecnologia può valorizzare e virtualizzare il patrimonio culturale e storico dello sport e del design, attraverso esperienze immersive che rendono accessibili questi contenuti anche da remoto – dichiara–. Tutto questo grazie alle tecnologie 5G e alle soluzioni innovative di TIM Enterprise come ad esempio l'Extended Reality. Continuiamo il nostro viaggio tra passato e futuro, mettendo a disposizione delle imprese e dei cittadini applicazioni digitali avanzate, questa volta introdotte nel mondo sportivo e nei suoi musei come quello Ducati, con l'obiettivo di accrescerne la conoscenza e l'attrattività turistica. E' una parte del percorso che stiamo facendo per promuovere il territorio e la cultura del nostro Paese utilizzando tecnologie innovative, come Cloud, AI, IoT e Cybersecurity, per rendere più smart le nostre città"."Lo spirito di innovazione è un elemento fondamentale della filosofia Ducati e viene applicato in ogni ambito e in ogni processo aziendale – ha affermato. –. La partnership con TIM Enterprise si inserisce perfettamente all'interno di questa visione e risponde alla continua ricerca di sofisticatezza, uno dei nostri tre valori principali, insieme allo stile e alle prestazioni. Attraverso queste due esperienze di realtà virtuale, che si affiancano alla visita al Museo e alla fabbrica Ducati, mettiamo in atto la nostra mission che è quella di arricchire la vita delle persone tramite esperienze indimenticabili: la storia e il racing sono due tra gli aspetti che più di tutti infiammano la passione dei Ducatisti di tutto il mondo. Questa è un'opportunità unica per far vivere loro qualcosa di esclusivo, nuovo ed emozionante"."Siamo lieti di collaborare con TIM a questa installazione dimostrativa presso il Museo Ducati che, grazie ai dispositivi XR, tutti alimentati dalle piattaforme Snapdragon XR, farà provare ai visitatori un'autentica esperienza esclusiva nel mondo due ruote – ha dichiarato–. Grazie alla potenza del 5G e della realtà virtuale, il pubblico potrà così esplorare la storia e il mondo di Ducati Corse".Con questa proposta TIM realizza un'esperienza unica con soluzioni ad elevato potenziale di sviluppo per le imprese, sfruttando le capacità di innovazione di TIM Enterprise e dando un ulteriore impulso allo sviluppo del turismo digitale e alla diffusione della creatività Made in Italy anche da remoto, potenziando le esperienze, rendendole più interattive e coinvolgenti, per attrarre così nuovi segmenti di pubblico.Lesono rese possibili da due componenti tecnologiche di punta: una copertura di rete 5G a onde millimetriche, abilitata da Qualcomm Technologies, e la piattaforma di Extended Reality di TIM Enterprise, che in cloud gestisce e ottimizza le soluzioni di realtà estesa per garantire un'immersione completa e interattiva.È stato inoltre presentato presso la sede Ducati un caso d'uso dimostrativo delle potenzialità dei robot connessi in 5G per l'ambito industriale e logistico. Laprevede l'impiego di un robot quadrupede per la tracciabilità delle moto movimentate all'interno del nuovo polo logistico Ducati di Valsamoggia, Bologna, una dimostrazione delle potenzialità della robotica collaborativa per il futuro del settore industriale e logistico.Il progetto – disponibile per i prossimi mesi presso il Museo Ducati – vede l'utilizzo deidel 5G a onde millimetriche di TIM – ad elevata capacità di banda e latenza minima - e della piattaforma Extended Reality di TIM Enterprise.I dispositivi immersivi disponibili al Museo Ducati sono alimentati dalle piattaforme Snapdragon che contengono le tecnologie essenziali per offrire al pubblico un'esperienza ottimale. Queste includono potenti capacità di elaborazione AI sul dispositivo, algoritmi di percezione, video e grafica a bassa latenza.