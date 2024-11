BANCOMAT, Dalla Sega: 40 anni di storia, ma il meglio deve ancora venire

(Teleborsa) - ". È stata mantenuta una rete a favore di banche di tutte le dimensioni, a favore soprattutto dei clienti di queste banche, che mostrano di apprezzarla, hanno fiducia". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione del rebranding e della presentazione della nuova strategia aziendale "È un bel marchio italiano,, e quindi è una bella sfida - ha aggiunto - Sono sicuro che con il nuovo management e il nuovo capitale che è arrivato, questa sfida si concretizzerà e darà dei risultati buoni sia per BANCOMAT che per tutti gli stakeholder".