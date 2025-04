USA, Bessent: "normale deleveraging" su bond, avverte Cina di non svalutare yuan

(Teleborsa) - "Penso sia un peccato che. Hanno l'economia più squilibrata nella storia del mondo moderno. E posso dirvi che questa escalation è una perdita per loro". Lo ha detto il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti,, in un'intervista a Fox News, dopo che Pechino ha deciso di aumentare i dazi sui prodotti statunitensi all'84%, in rappresaglia al dazio del 104% imposto dagli Stati Uniti."Sono loro il paese in surplus - ha spiegato - Le loro esportazioni verso gli Stati Uniti sono cinque volte superiori alle nostre esportazioni verso la Cina."."Abbiamo- ha detto Bessent - Sarà un processo su misura per ogni paese e, man mano che raggiungeremo questi accordi, credo che vedremo una certezza sempre maggiore". "Penso che assisteremo a una rapida successione di questi accordi, che daranno agli amministratori delegati grande certezza, ma credo che nulla offra più certezza che portare a termine questa legge fiscale", ha aggiunto.Bessent ha avvertito Pechino di, affermando che "se la Cina inizia a svalutare la valuta, allora sarebbe una tassa sul resto del mondo, perché gli altri paesi dovrebbero continuare ad aumentare i dazi per compensare la svalutazione". "Li esorto a non farlo e di venire al tavolo" dei negoziati, ha aggiunto.Nel frattempo sui mercati "c'è una di queste - che ho visto spesso nella mia carriera -proprio ora. È nel mercato del reddito fisso. Ci sono alcuni operatori con un indebitamento molto elevato che stanno subendo perdite e che sono costretti a ridurre l'indebitamento"., penso che sia una scomoda ma normale riduzione dell'indebitamento che si sta verificando nel mercato obbligazionario - ha continuato - Mentre vediamo il leverage abbassarsi, i risk manager danno una pacca sulla spalla ai dipendenti, dicendo loro di ridurre i loro bilanci, cosa che accade ogni due anni con l'aumento della leva finanziaria.".