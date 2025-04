Referendum, Landini: "Obiettivo quorum, votare per migliorare vita persone"

(Teleborsa) -Lo ha detto il segretario generalenel corso della conferenza stampa convocata dalla Cgil presso la sede nazionale della confederazione, a Roma, occasione per presentare Futura 2025, l’evento dell’11 e 12 aprile presso la Camera del Lavoro di Milano voluto dalla Cgil, per dare voce a idee, proposte e confronti su voto e partecipazione. L’appuntamento di fatto dà il via alla campagna in vista dei referendum- prosegue Landini -in questo senso è un voto che non è come le elezioni politiche dove ognuno di noi vota per essere rappresentato da qualcuno,per questo il nostro oerchè se raggiungiamo il quorum dal giorno dopo, ad esempio,e, avranno il diritto alla cittadinanza che oggi non hanno: tutti i giovani o le nuove persone che sono state assunte dopo ilche non hanno più la tutela contro il licenziamento ingiustificato - torneranno ad avere questo diritto se sono licenziati ingiustamente a tornare a lavorare ;stiamo parlando di altri 4 milioni di persone - avranno delle tutele che non hanno; e ancora, se pensiamo alle morti sul lavoro che è una strage vera e propria (la maggioranza purtroppo di chi si infortuna e muore lavora in aziende in appalto, in subappalto ) noi, di fatto, abrogando quella leggedeve essere lei responsabile e garantire la sicurezza del lavoro lungo tutta la filiera".Per questo - incalza Landini - è importante che passi questo concetto: