Dazi, la strategia Lagarde: comprare prodotti americani per evitare guerra commerciale con Usa

(Teleborsa) - Secondo la presidente della Banca Centrale Europea,, i leader europei dovrebbero collaborare con glidied evitare una guerra commerciale. In una lunga intervista concessa al Financial Times, Lagarde ha inoltre lanciato un appello ad acquistareper evitare una guerra commerciale.La presidente della BCE ha ricordato che l'ultima volta in cui sono stati minacciati dazi sull'Europa laha deciso "di sedersi e parlare. Non per fare ritorsioni, ma per negoziare". "Unasu vasta scala" non sarebbe "nell'interesse di nessuno" e provocherebbe "una riduzione globale del PIL". Per questo la strategia che dovrebbe seguire l'Europa sarebbe quella "del" in cui si offre "di acquistare determinate cose dagli Stati Uniti", ad esempio "gas naturale e attrezzature per la difesa". "Uno scenario migliore di una strategia di pura ritorsione, che può portare a un processo di 'tit-for-tat' in cui nessuno è veramente vincitore", ha sottolineato.Lagarde ha poi spiegato che "applicate su una base ampia e non discriminatoria producono determinati effetti. Ma tariffe molto selettive e mirate produrranno un effetto diverso. In futuro, sarà davvero interessante valutare la portata delle tariffe. Una cosa è se si aumentano le tariffe su determinate categorie di prodotti, come credo abbia fatto l'amministrazione statunitense per esempio sui. Un'altra cosa è se vengono applicate su base ampia a tutto ciò che attraversa il confine. Su questi dettagli non abbiamo ancora idea".Lagarde ha preferito invece non commentare la fusione die le resistenze politiche all'operazione. "Preferisco non commentare un caso particolare che è in corso. Ho detto pubblicamente che lein generale sono vantaggiose se producono valore aggiunto".