Soges Group acquista Hotel Britannia a Firenze

Soges Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, PMI attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio operante attraverso il marchio proprio Place of Charme, ha deliberato la realizzazione didell’intero capitale sociale della societàe, indirettamente, della società controllatae la contestualealle società acquirenti SB Investimenti e LB Gestioni, in comproprietà, delledi sua proprietà e ladell’immobile stessoda parte delle acquirenti.Le unità immobiliari oggetto della transazione comprendono, per una superficie commerciale complessiva di circa 887 metri quadri, facenti parte del più ampio complesso denominato, sito nel Comune di Firenze, in cui Hotel Bretagna esercita la propria attività.A completamento dell’operazione è prevista la(e della società dalla stessa controllata Incorsi) in Soges Group che sarà, in una seconda fase, sottoposta all’approvazione da parte dei relativi organi competenti.