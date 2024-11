SumUp supera traguardo di 1 miliardo di transazioni

(Teleborsa) -, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali, annuncia ilsu base annua. Questo risultato - si sottolinea - segna un momento fondamentale nel percorso dell'azienda, sottolineando la rapida crescita in diversi mercati.Oggi l’aziendae sonoche utilizzano le sue soluzioni nel mondo.sta avendo un ruolo importante nell’evoluzione di SumUp, rappresentandoper l’azienda a livello europeo.L’espansione della fintech è guidata non soltanto dalle soluzioni di pagamento, ma l'offerta si è ampliata e ricomprende oggi, nonché software avanzati per la gestione del business. Nel 2024, SumUp ha superato"Negli ultimi 10 anni SumUp è cresciuta in modo sostenibile e continuativo lavorando sull’ampliamento del proprio ecosistema di prodotti e servizi e ascoltando costantemente i bisogni dei commercianti nei 36 mercati in cui opera - commenta, CFO di SumUp -. Aver superato 1 miliardo di transazioni nel 2024 dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta e oggi, avendo raggiunto un flusso di cassa operativo positivo, possiamo esplorare diverse opportunità strategiche per continuare a supportare la nostra crescita e creare valore sostenibile".