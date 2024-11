Innovazione e internazionalizzazione, Bancomat disegna il futuro dei pagamenti

(Teleborsa) -e lancia un ecosistema unico con il duplice obiettivo di semplificare le transazioni quotidiane e promuovere un modello sostenibile e innovativo per l’intero Sistema Italia, guardando sempre all' internazionalizzazione. Durante la presentazione dei piani di sviluppo, ilhanno delineato lanella trasformazione digitale dei pagamenti."Annunciamo il nostro nuovo brand, non solo il logo, ma la novità importante è che prendiamo i nostri tre brand BANCOMAT, PagoBANCOMAT e BANCOMAT Pay e li riuniamo sotto un solo nome BANCOMAT. La strategia dei tre brand era utile in passato, ma adesso confonde un po' con la multicanalità e digitalità, quindi noi vogliamo offrire un unico ecosistema fisico e digitale". Lo ha detto, in occasione della nona edizione del Salone dei Pagamenti.Un, ma si estende a un modello di business orientato alla semplicità e all'inclusione. Il sistema integrato risponde, infatti, a tutte le esigenze di pagamento, dai prelievi tradizionali ai pagamenti digitali, fino alla possibilità di prelevare contante direttamente presso gli esercenti tramite POS. Questo modello consente di ridurre i costi per gli esercenti e di garantire maggiore sicurezza agli utenti, attraverso soluzioni innovative come l’identificazione biometrica e l’uso di identificatori semplici come il numero di telefono.. È stata mantenuta una rete a favore di banche di tutte le dimensioni, a favore soprattutto dei clienti di queste banche, che mostrano di apprezzarla, hanno fiducia", ha sottolineato"È un bel marchio italiano, uno dei più bei marchi italiani, e quindi è una bella sfida - ha aggiunto - Sono sicuro che con il nuovo management e il nuovo capitale che è arrivato, questa sfida si concretizzerà e darà dei risultati buoni sia per BANCOMAT che per tutti gli stakeholder".Nel corso dell'ultimo anno, Bancomat ha intrapreso un, dando vita a un ecosistema digitale che coniuga tradizione e innovazione. L’internalizzazione della tecnologia e la centralizzazione dell’infrastruttura hanno potenziato l’efficienza operativa, aumentando l’indipendenza, in particolare nella gestione e protezione dei dati. Questo sviluppo si affianca alla crescita della presenza nei principali wallet digitali come Apple Pay, Samsung Pay e Huawei Pay, e al rafforzamento dell’e-commerce, dove Bancomat è attualmente l’unico wallet italiano presente su Amazon, garantendo costi competitivi e alti livelli di sicurezza.Bancomat ha anche reso il(tra privati) una realtà consolidata, accessibile con il semplice numero di cellulare, e ha arricchito la propria app con funzionalità avanzate, come la possibilità di dividere le spese e gestire documenti per prenotazioni o richieste amministrative.L', permettendo ai clienti italiani di utilizzare i servizi Bancomat anche all'estero e posizionandosi come protagonista nella promozione dell’Euro Digitale e nella digitalizzazione dell'Unione Europea.