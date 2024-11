Osservatorio Arte e Cultura di CSA: "Italiani chiedono a imprese maggiore sostegno al settore"

L'82% degli italiani attribuisce grande valore alla cultura e l'85% ritiene che dovrebbe essere tra le priorità delle aziende che però, per il 71%, non sostengono sufficientemente il settore. È quanto emerge dall'Osservatorio Arte e Cultura di CSA presentato al Mudec - Museo delle Culture di Milano in occasione del lancio dell'offerta consulenziale di Havas Arte e Cultura, un nuovo hub di comunicazione e marketing.



Dallo studio emerge il ruolo delle aziende come alleato nella promozione, sostegno e diffusione della cultura attraverso un dialogo costruttivo, un supporto finanziario e progettualità condivise. Una richiesta che arriva dall'87% degli italiani, che chiedono maggiore sostegno finanziario da parte delle aziende, premiando quelle socialmente impegnate (90%) sia nell'acquisto di prodotti che come luogo di lavoro.



Havas Arte e Cultura – spiega una nota – si pone l'obiettivo di portare a un livello più alto del semplice mecenatismo o sponsorizzazione la relazione tra cultura e impresa. "Come comunicatori dobbiamo sempre più esercitare un ruolo strategico supportando le aziende nel realizzare iniziative virtuose e di valore e nell'agevolare le imprese a comprendere il beneficio dell'impegno in arte e cultura sulle persone – commenta Caterina Tonini, Ceo di Havas Creative Network –. L'offerta di Havas Arte e Cultura va a costituire un modello unico, tailor-made sulle singole esigenze dell'impresa o dell'organizzazione per sostenere i propri progetti in ambito artistico e culturale attraverso un team di professionisti in grado di analizzare lo scenario competitivo e fornire progettualità targettizzate e volte al risultato e amplificate da strategie di comunicazione ad hoc".

(Teleborsa) -