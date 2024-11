Risparmio gestito, si consolida la raccolta positiva a ottobre

(Teleborsa) - Nel mese di ottobredella raccolta del mercato italiano del, che ha registratodi euro. È quanto emerge dai dati provvisori della Mappa Mensile dipubblicati questa mattina.Ilsi è attestato a, in leggero calo rispetto ai 2.463 miliardi del mese precedente, con unpari a -0,3%.Il dettaglio suievidenzia una raccolta complessiva didieuro, sostenuta dai 4,82 miliardi euro di, dato che porta la raccolta da inizio anno per la categoria a +42,57 miliardi di euro.hanno invece registrato rispettivamente 2,24 e 1,25 miliardi di euro di, che confermanoper entrambe le categorie (-16,1 miliardi gli azionari e -15,1 i bilanciati.Infine, la lettura preliminare di ottobre mostra una(+847 mln euro) e per le(+999 mln euro).