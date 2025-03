Edmond de Rothschild, patrimonio gestito record di 184 miliardi di franchi svizzeri

(Teleborsa) -, gruppo svizzero operante nel private banking e nella gestione patrimoniale, ha chiuso il 2024 con unpari a 6,3 miliardi di franchi svizzeri, con un tasso di crescita del 3,8% rispetto al 2023.Ilè aumentato del 12%, arrivando a 184 miliardi di franchi svizzeri, sostenuto da un'importante raccolta e dalla performance delle gestioni, che hanno ampiamente compensato l'apprezzamento del franco svizzero.Ilsi è attestato a 207 milioni di franchi svizzeri (rispetto ai 243 milioni di franchi svizzeri del 2023), un dato che riflette il calo dei tassi nonché gli investimenti effettuati in talenti e infrastrutture, in particolare con l'aumento del 10% del numero dei private banker. La struttura finanziaria è rimasta solida con un coefficiente Tier 1 del 19,7% e un indicatore LCR pari al 193%."L'importante raccolta netta registrata in tutti i mercati in cui operiamo e i riconoscimenti ottenuti per le nostre principali competenze confermano il valore della nostra strategia, che ha come obiettivo l'eccellenza al servizio dei clienti - ha commentato la- Sono entusiasta del lavoro svolto dai team e delle tappe importanti che abbiamo raggiunto nel 2024 per rafforzare l'efficienza del nostro Gruppo".