Svelato il programma del premio ANGI, alla conferenza special guest Federica Masolin

(Teleborsa) - Presentata oggi, presso gli Uffici del Parlamento Europeo a Milano, lache rappresenta uno dei maggiori appuntamenti internazionali a livello europeo dedicati alla meritocrazia e al talento, ai giovani e alle imprese."Come Associazione Nazionale Giovani Innovatori - ha sottolineato- siamo lieti di aver presentato questa edizione con un evento che evidenzia l’importanza di sostenere e valorizzare l’ecosistema dell’innovazione. Il tema dei new media e dell’empowerment femminile è stato approfondito anche grazie alle, Federica Masolin, che ha offerto un punto di vista straordinario sulla valorizzazione delle competenze professionali, sul ruolo dei nuovi canali di comunicazione e sulla crescita delle donne nel mondo del lavoro", ha concluso Ferrieri.nel ricevere l’Innovation Leader Award, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione nel settore dell’informazione: "Per me innovare vuol dire raccontare in maniera sempre più accattivante e cogliendo delle sfumature che non sono state ancora colte, soprattutto in un contesto così ampio come quello dello sport, che non è soltanto fucina di sogni, ma anche un bacino a cui si può attingere per capire quanto ci si possa migliorare e quindi innovarsi nella propria quotidianità".Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il, realizzato da Lab21.01 e Angi Ricerche, in cui sono state analizzate le opinioni, le competenze e le priorità della generazione 18-34 anni in Italia. Il professor Roberto Baldassari, Direttore Comitato Scientifico Angi ha sottolineato come uno dei dati più significativi evidenzia che il 70% dei giovani considera la fuga di cervelli un problema cruciale per l’Italia, mentre solo il 30% degli intervistati non percepisce questo fenomeno come una criticità. Alla domanda su come migliorare il contatto tra studenti e aziende, le risposte principali sono state: esperienze dirette sul campo (41%) e formazione mirata (38%), mentre tra le competenze ritenute più importanti dai giovani ci sono la conoscenza degli strumenti digitali, l'ambizione e voglia di crescere (30%) e la conoscenza della lingua inglese (20%).Alla conferenza stampa hanno partecipato - tra gli altri, anche Layla Pavone, Innovation Technology Digital Transformation Board Comune di Milano; Maurizio Molinari, Direttore Uffici del Parlamento Europeo a Milano; William Nonnis, Analista tecnico per la digitalizzazione e innovazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione PNRR; Luca Pagetti, Intesa Sanpaolo Innovation Center Spa, Responsabile Crescita Start Up ed Ecosistemi Innovazione; Chiara Bacilieri, Head of Research & Innovation Lifeed; Gloria Chiocci, Ceo e Founder UXforKids & Teen e Marzia Istria, Author & Content Creator e Marketing Communications Manager Gremove.Ferrieri ha sottolineato anche "il consueto apporto di alcune grandi corporate italiane come Intesa Sanpaolo Innovation Center, Ferrovie dello Stato italiane, Bayer Farmaceutica ,Teamsystem, Tinexta Cyber e tNotice".L’appuntamento con il Premio Nazionale ANGI 2024 è per ilin una cornice d’eccezione: la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano presso la Camera di Commercio di Roma, situata nella storica Piazza di Pietra. L’evento, che si svolgerà dalle 8:30 alle 13:30, rappresenta un’occasione unica per celebrare il talento, la meritocrazia e l’innovazione nel panorama italiano, con una particolare attenzione ai giovani e alle imprese.