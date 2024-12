Certificates, boom nel 2023. Dominano quelli a capitale totalmente/parzialmente protetto

(Teleborsa) - L'analisi degli investimenti retail degli italiani mostra una, passati da circa 2,8 miliardi di euro al 30 giugno 2010 a 42,6 miliardi di euro al 30 giugno 2023 (con un'incidenza sul risparmio amministrato pari, da ultimo, al 4,1%);risulta essere la crescita, di breve periodo, verificatasi nell'intervallo(+58%). È quanto emerge da un focus contenuto nell' ultima indagine della CONSOB sul risparmio "fai da te" , ovvero il risparmio amministrato dagli intermediari per conto della clientela retail.La CONSOB ricorda che i certificates sono strumenti finanziari aventi le seguenti principali caratteristiche: il payoff è dipendente dall'andamento di; ila seconda del derivato incorporato nello strumento, talora connesso al mancato raggiungimento di un livello di prezzo predefinito (cosiddetta "barriera"); può essere presente l'effetto leva; può essere presente una garanzia di protezione totale/parziale del capitale investito all'emissione; la negoziazione avviene tipicamente su mercati regolamentati/sistemi di scambio multilaterali.Nel novero di tale tipologia di strumenti finanziari rientrano dunque prodotti che possono presentareLa CONSOB sottolinea, peraltro, come tale crescita "sia stata accompagnata dalla citata- che, per caratteristiche tecniche, risultano tipicamente assimilabili ai certificates a capital e totalmente protetto".Per quanto concerne le tipologie di certificates presenti nei depositi retail al 30 giugno 2023, lo studio rileva la seguente composizione: 66,5% di, 32,9% di, 0,5% di certificates participation e 0,1% di everage certificates.