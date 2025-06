Ivass, settore assicurativo solido. RC Auto resta la più cara in UE

(Teleborsa) - Ilsi conferma robusto e in crescita nel 2024, nonostante le incertezze internazionali e i rischi emergenti. A dirlo è, Presidente dell’, nelle sue "Considerazioni sul 2024" presentate oggi in occasione della Relazione annuale dell’Istituto. "Il 2024 ha visto un progressivo allentamento delle politiche monetarie nei principali paesi, in un quadro caratterizzato da perduranti tensioni geopolitiche", ha dichiarato Signorini, sottolineando come i mercati finanziari abbiano reagito con volatilità all’aumento dei dazi negli Stati Uniti e alle incertezze globali.Secondo Signorini, nonostante le, "il sistema finanziario italiano è rimasto nel complesso stabile". La riduzione dello spread sovrano, l’occupazione solida e l’inflazione moderata hanno favorito la tenuta del comparto assicurativo, che ha visto un miglioramento generalizzato degli indicatori economici. Tuttavia, il Presidente ammonisce: "la valutazione delle prospettive economiche e finanziarie non può prescindere dal difficile, imprevedibile contesto internazionale. Ai rischi geopolitici si aggiungono quelli legati al".L’ha raggiunto i, in crescita rispetto agli 8 miliardi del 2023. Di questi, 6 miliardi sono ascrivibili alla gestione vita (era di 5,5 miliardi nel 2023) e 4,5 alla gestione danni (in netto aumento rispetto ai 2,5 miliardi del 2023).Dalla relazione è emerso che laè balzata del 21,2% lo scorso anno per le assicurazioni in Italia, a quotanel 2024, soprattutto grazie al boom del, cresciuto del 59%. Ilè stato positivo per il secondo anno consecutivo, con un 13,3% dopo il risultato negativo del 2022 (-0,4%). "Anche nel 2024 il risultato della gestione vita ha beneficiato in misura significativa (circa 4 miliardi) della facoltà concessa alle compagnie, per mezzo di provvedimenti ad hoc, di sterilizzare temporaneamente nel bilancio di esercizio le minusvalenze latenti presenti nel portafoglio degli investimenti non durevoli", ha rilevato il presidente dell'Ivass."Ho manifestato in passato la preferenza per soluzioni più sistematiche, che, se adottate, non penalizzerebbero gli operatori e darebbero maggior certezza agli investitori e al mercato nel medio termine; tutto ciò in preparazione delle più ampie revisioni previste nel lungo periodo, con il passaggio agli standard contabili internazionali anche per i bilanci individuali. Questa resta a nostro avviso la strada maestra", ha spiegato.Secondo i dati forniti dall'Ivass glidistribuiscono il 56,6% della raccolta, seguiti dagli(24,7%) e i(16,9%). Al 31 dicembre 2024 le imprese italiane offrono 502 prodotti individuali Ibip (Insurance-based Investment Products) in prevalenza a premio unico (390 su 502).Sul fronte dell’, dopo un 2024 caratterizzato da un aumento del 6,5% della raccolta premi, i primi mesi del 2025 registrano un’inversione. "Nel primo trimestre del 2025 i prezzi si sono ridotti dell’1,7% rispetto al trimestre precedente", ha osservato Signorini. Il presidente ha poi sottolineato che dueattese da tempo sono finalmente diventate realtà: l’introduzione dellae la nuova. Entrambe misure che – secondo l’Ivass – "favoriranno concorrenza, trasparenza e corretta gestione degli accantonamenti".Tuttavia, permane una criticità: "continuiamo a rilevare uno scarto significativo tra i prezzi esposti sue quelli effettivamente pagati", ha segnalato Signorini, invitando i consumatori a un uso più attivo del comparatore. "Il baluardo più efficace contro aumenti ingiustificati dei prezzi è un consumatore informato e attento". Ivass ha infatti rilevato che ilin Italia è il più alto di tutta l'Unione europea e a- in base ai dati 2023, i più recenti disponibili per i confronti tra Paesi - è superato solo dal costo medio nel(Paese non Ue dove si attesta a 381 euro). In Paesi che solitamente vengono messi a confronto con la Penisola, comesi registrano valori molto più bassi e ai minimi dell'Unione, a 186 euro.Secondo l'istituto i differenziali di prezzo tra i Paesi Ue sono legati a fattori come ii e iin caso di lesioni o morte, sottolineando che il differenziale tra il premio medio RC Auto pagato in Italia e quello degli altri Paesi si è progressivamente ridotto dal 2012 in poi e addirittura rispetto al 2022 il differenziale si è quasi dimezzato soprattutto a causa dell'incremento dei premi nel Regno Unito.Infine, il presidente dell'Ivass ha commentato una delle vicende più delicate del settore, ormai giunta alla conclusione. "Il casosta per chiudersi definitivamente", ha confermato Signorini. L’operazione di trasferimento delle polizze alla nuova compagniasarà efficace dal 1° ottobre 2025, "con piena tutela degli assicurati e senza impatti negativi sul mercato".