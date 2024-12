Lady Bacardi Media, assemblea nomina CdA e cambia nome in Sipario Movies

Lady Bacardi Media

(Teleborsa) - L'di(LBM), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, hacostituito da cinque componenti con una durata del mandato fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Il compenso annuo complessivo è stato deliberato in 100.000 euro.Ilè composto da David Peretti (Presidente), Pasquale Grimaldi, Pierre Xavier L Goffinet, Dominique Yves C Fontaine, Nicola Cinelli.Inoltre, è stata deliberata la