Open Fiber " La scelta che ti premia” sbarca a Borgetto

(Teleborsa) -borgo del palermitano.possono già accedere alla migliore, da oggi con una opportunità in più: vincere un buono regalo grazie all’iniziativache attiveranno unaattraverso gli operatori partner di Open Fiber entro il 30 giugno 2025, infatti, potrannoda convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante. Ilunità immobiliari attraverso la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici),in grado dial secondo. Si tratta di un investimento strategico per lache non grava sul bilancio del Comune. L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e delBorgetto oggi è dotata di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", afferma Daniele Di Pietrantonio, field manager coordinator Sicilia Occidentale di Open Fiber.