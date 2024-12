Sipcam Oxon acquisisce le attività di Grosafe Chemicals in Nuova Zelanda

(Teleborsa) -, fornitore leader di tecnologie per l'agricoltura, annuncia. Il valore della transazione non è stato reso noto. Aòlla guida delle attività neozelandesi, nuovo Chief Executive Officer della controllata"Per quasi tre decenni, Grosafe ha costantemente fornito soluzioni con elevato valore aggiunto all’agricoltura della Nuova Zelanda", ha spiegato la Presidente, aggiungendo "questo forte allineamento con i nostri valori fondamentali e l'impegno per l'innovazione rendono questa acquisizione una scelta naturale".Chief Executive Officer di Sipcam Oxon SpA, ha aggiunto "questa acquisizione costituisce un passo ulteriore nella strategia di espansione globale del nostro gruppo. Rafforzando la nostra presenza nella regione Asia-Pacifico, miriamo a servire meglio i nostri clienti ed esplorare nuove opportunità".