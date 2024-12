ASPI, Amplia Infrastructures raggiunge la soglia di duemila dipendenti

(Teleborsa) -, operatore integrato nel settore delle soluzioni per le costruzioni autostradali, parte del, raggiunge il traguardo dei, a seguito dell'ingresso di circa mille nuove risorse, in larga parte giovani."La connessione e laappartenenti al nostro Gruppo - afferma l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia,– sono la, che punta a rendere sempre più efficiente e moderna la rete autostradale. Amplia garantisce un’esecuzione efficace e fluida degli interventi - ricorda il manager - oltre che elevati standard in termini di specializzazione, mezzi, tecnologie e capillarità sul territorio. Amplia è motore per affrontare, grazie al know-how delle sue professionalità, le prossime grandi sfide realizzative infrastrutturali, con volumi di investimenti significativi da qui ai prossimi anni".Impegnata nelladi strade, autostrade, ponti, viadotti, gallerie e aree di servizio, Amplia è ogginel settorediretti a tempo indeterminato in Italia. Inoltre, l’andamento dei ricavi registra un aumento, con undi euro nel 2023.Negli ultimi tre anni ilha completato opere previste nell’ambito del suo, come la galleria Santa Lucia tra Barberino e Calenzano, la IV corsia dinamica della A4 Milano-Brescia e la V corsia della A8 Milano-Laghi, primo tratto autostradale in Italia a 5 corsie. Attualmente, sono in corso interventi come la riqualificazione del tracciato tra Calenzano e Barberino e lo scavo della galleria San Donato, propedeutico al completamento della terza corsia tra Firenze Sud e Incisa in A1. Anche per questa ragione,di Amplia Infrastructures ha riguardato le sedi di F, oltre al potenziamento delle competenzee in tutti i territori in cui proseguono gli investimenti per la rigenerazione delle infrastrutture gestite, come lungo la dorsale adriatica, in A14.Ampliae pratiche di costruzione orientate allae all’adozione din materia di economia circolare. Tra le strumentazioni maggiormente all’avanguardia, rientra ad esempio- 16 metri di diametro - per lo scavo della galleria S. Lucia (7,5 km), che ha permesso di ridurre i rischi per la sicurezza del personale e di minimizzare gli impatti sul territorio, con una gestione sostenibile dei materiali di scavo. Inoltre, sul versante delle competenze specialistiche di impiantistica elettromeccanica, la controllata C.I.EL. è player di primo piano sul panorama nazionale., dalla grande competenza nei lavori autostradali e nella capacità di adeguare le sue prestazioni alle esigenze del Gruppo. E cioè di tutti i clienti che percorrono giornalmente le nostre autostrade", ha affermato, Presidente di Amplia Infrastructures e Vicedirettore Generale Corporate del Gruppo Autostrade.