Crolla US Steel a Wall Street, Trump ribadisce no all'acquisto di Nippon Steel

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 9,04% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni contribuiscono le dichiarazioni del presidente eletto Donald Trump che ha ribadito l'intenzione di bloccare l'operazione di acquisto del produttore di acciaio da parte della giapponese Nippon Steel.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 38,3 USD e primo supporto individuato a 36,53. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 40,07.