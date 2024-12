Gas, ARERA: a novembre materia prima "Servizio di tutela della vulnerabilità" +4,6%

(Teleborsa) - Per il mese di novembre, che ha visto le quotazioni all'ingrosso in aumento rispetto a quelle registrate a ottobre, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 45,13 euro/MWh. È quanto comunicanell'aggiornamento mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano (PSV day ahead). Per il mese di novembre 2024, ilper il cliente tipo1 è pari a 122,15 centesimi di euro per metro cubo, inLa variazione – spiega l'ARERA – è dovuta all’aumento dei prezzi all’ingrosso, che incide sulla Spesa per materia prima.Il prezzo di riferimento risulta così suddiviso:, 51,20 centesimi di euro (pari al 41,92% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse; 6,15 centesimi di euro (5,03% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio.28,03 centesimi di euro (22,95% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità.2,95 centesimi di euro (2,41% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema.33,82 centesimi di euro (27,69% del totale della bolletta) per le imposte.