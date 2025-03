Bollette, si moltiplicano i cambi fornitore

(Teleborsa) - Ilinnesca un'altra, nella speranza di trovare offerte a tariffe migliori e più contenute rispetto a quella di origine. Secondo una indagine condotta da, piattaforma specializzata dedicata a consumatori e aziende, sempre più italiani anno avviato un cambio fornitura, soprattutto per la luce, o si sono avvicinati a strumenti come i gruppi di acquisto di luce e gas."Nell’ultimo periodo si è assistito ad una forte crescita dell’interesse degli utenti verso strumenti finalizzati ad ottenere tariffe più vantaggiose e maggiore trasparenza nelle offerte", sottolineano Consumerismo e WeGroup, ricordando che nel 2024, secondo le proiezioni di Arera, il(il 20,2% nel 2023) ed(il 16,3% nel 2023), quota che arriva al 25% per i condomini. Fra i clienti domestici, isono quelli dellecon un tasso di cambio fornitore del 28,9% nel settore elettrico e del 26,2%, nel settore del gas naturale.Fra i problemi segnalati, che indicono al cambio di fornitura, ci sono i(70% dei casi) e la scarsa(65%) e dei(60%).Tra glia disposizione di consumatori e imprese, oltre al cambio fornitore, ci sono i, ossia l’acquisto collettivo di forniture luce e gas, che garantiscono migliori condizioni contrattuali e sconti significativi sulle tariffe praticate, grazie al maggior numero di partecipanti. Si stima che In termini di vantaggi economici, ilottenuto grazie ad un gruppo di acquisto si attestapari ad una minore spesa di"Oggi, beallo strumento del gruppo d’acquisto: si tratta principalmente di utenti che già utilizzano in modo più o meno frequente le piattaforme di comparazione sulle offerte di luce e gas, e che quindi vedono nei gruppi di acquisto un’evoluzione naturale per risparmiare", concludono Consumerismo e WeGroup.