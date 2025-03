Dl bollette: il punto di Arera, AU e Csea sul decreto

(Teleborsa) - Promette tempi rapidi per definire le modalità di approvvigionamento di energia elettrica all’ingrosso da parte di, audito in Commissione Attività produttive della Camera nell’ambito del Dl bollette. Mentre"affinché si possano raggiungere gli obiettivi voluti dal legislatore" cioè acquistare sui mercati regolamentati o stipulare contratti bilaterali con operatori selezionati tramite asta. Infine, durante la sua audizione, ha chiesto un rafforzamento della tutela dei crediti della Csea "che potrebbe avvenire riconoscendo il rango di crediti privilegiati ai crediti del nostro ente relativi alla esazione degli oneri generali di sistema e delle altre componenti" è quanto si legge su l'agenzia stampa Energia Oltre.- Sulla fornitura di energia elettrica per i clienti vulnerabili "provvederemo molto rapidamente a definire delle modalità di approvvigionamento di energia elettrica all’ingrosso da parte di Acquirente Unico che è il soggetto che acquisisce questo tipo di fornitura. Mentre per la riduzione del costo alle imprese" ha detto Besseghini.- Per quanto riguarda la riduzione del costo dell’energia per le imprese con potenze installate superiori a 16,5 KW in bassa tensione azzerando la componente Asos "la delibera la prenderemo con la variazione tariffaria di fine marzo" e i "due trimestri interessati saranno il prossimo e quello immediatamente successivo", ha sottolineato Besseghini.- "Proprio per l’assegnazione del servizio di vulnerabilità il provvedimento non interviene nel rimuovere completamente una delle criticità che abbiamo segnalato in diverse occasioni, che è quella di posticipare la modalità di riconoscimento dei cosiddetti costi vincolati o stranded cost. questo è un tema abbastanza rilevante perché naturalmente il riconoscimento di questi stranded cost prima che si manifestino effettivamente è esso stesso un problema di definizione. Vale anche la pena osservare che la definizione dei cost incagliati costituisce un aiuto di stato e che ai fini della sua ammissibilità sarebbe necessario attendere la decisione favorevole della Commissione europea, esito non scontato anche in considerazione della specifica natura di questi costi e questo determina un’ulteriore incertezza sull’applicabilità delle misure", ha detto Besseghini."Inoltre qualora tale aiuto fosse valutato positivamente dalla Commissione, la norma presenterebbe comunque delle complessità per il tema in termini di riconoscibilità. Peraltro l’attuale impianto normativo presuppone di stabilire prima dello svolgimento delle aste l’ammontare di questi costi incagliati con le difficoltà del caso", ha aggiunto il presidente di Arera."In sintesi l’autorità propone di modificare il comma 1 dell’art 2 del decreto legge abrogando le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 210/2021 che collegano le procedure d’asta alla definizione dei costi incagliati e attribuiscono una premialità alla facoltà dei partecipanti di avvalersi dell’azienda o del ramo di azienda di un esercente la maggior tutela – ha chiarito Besseghini -. Due caveat, la pressione competitiva al contenimento dei costi probabilmente si manifesterebbe lo stesso e un intervento di questa natura non incide sulla possibilità di riconoscere comunque i costi incagliati che potrebbe essere demandato in una fase successiva".- "Intendiamo agire anche sul fronte della presentazione sintetica al cliente delle condizioni economiche delle offerte attraverso la revisione di alcuni obblighi informativi dei venditori previsti dal codice di condotta commerciale – ha continuato -. Il presupposto è però costituito da un percorso decisionale partecipato, e un processo di consultazione che sebbene accelerato non consentirà di chiudere entro 30 giorni previsto dal provvedimento".- Sulle agevolazioni di tariffa per energia elettrica e gas per microimprese e famiglie vulnerabili "l’Autorità ha già avviato le necessarie interlocuzioni con il governo per la definizione del concetto di microimprese vulnerabili, esprimiamo l’esigenza che detta norma sia più esplicita nel prevedere almeno le modalità con cui la disponibilità del fondo sia ripartito tra le due categorie di beneficiari e al fine di limitarne gli oneri amministrativi e di garantire tempi di attuazione contenuti è importante che sia possibile utilizzare parametri presenti nel sistema informativo integrati o facilmente acquisibili nei sistemi degli operatori", ha concluso Besseghini.- "Il tema del deflattore è stato avviato un anno e mezzo fa, è un meccanismo di indicizzazione che ha una sua naturale evoluzione, che è stato segnalato come fonte di diversi problemi in termini di aggiornamento, quindi ha un impatto in bolletta assolutamente marginale stimabile in un euro anno per consumatore globalmente, e non per unità di consumo. Il fatto che un procedimento amministrativo dell’autorità arrivi a buon fine è un elemento di certezza e di sicurezza per gli operatori per il sistema e crediamo che sia un segno di serietà portarlo a termine quando ci saranno gli elementi per portarlo a termine", ha invece risposto Besseghini a una domanda di Riccardo Zucconi, deputato e responsabile Energia di Fratelli d’Italia riguardante un intervento sull’indice di adeguamento del WACC all’inflazione.- "Affinché AU possa raggiungere gli obiettivi voluti dal legislatore" cioè acquistare sui mercati regolamentati o stipulare contratti bilaterali con operatori selezionati tramite asta "sarebbe auspicabile che non venissero poste condizioni limitative all’azione di Acquirente Unico" che "dovrebbe poter utilizzare tutti gli strumenti presenti in qualsiasi mercato compresi i Ppa", ha aggiunto Rocco Giuseppe Moles amministratore delegato di Acquirente Unico durante il suo intervento. "Sul vincolo che i prezzi dei contratti stipulati non possono essere superiori alla media dei prezzi europei, faccio presente che il vincolo non è applicabile perché i mercati europei hanno una struttura completamente diversa da quella del mercato italiano e soprattutto spesso e volentieri i prezzi europei sono più bassi o addirittura negativi", ha precisato Moles.- Tra le misure previste dall’articolo 1 che prevedono un allargamento della platea dei soggetti che potranno avere accesso ai meccanismi del bonus sociale "desidero segnalare che Csea è già coinvolta da diversi anni nella gestione di meccanismi di regolazione dei cosiddetti bonus sociali introdotti per assicurare un risparmio di spesa per le forniture erogate ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o fisico. Per dare un dato posso ricordare che negli anni dal 2021 al 2024 compreso Csea ha erogato in favore di tali clienti domestici importi per un totale complessivo di 5,8 miliardi di euro" ha detto Antonio Colavecchio, presidente di Csea, durante la sua audizione.Per quanto riguarda l’articolo 3 "in particolare i commi 4 e 5 dispongono che i rimborsi riconosciuti dalla Commissione Europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica possano essere destinati anche ad agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per le utenze non domestiche. Attesa la rilevanza pubblica delle risorse gestite dalla Csea, noi ci permettiamo di sottoporre all’attenzione di testa Spettabile commissione le esigenze di un rafforzamento della tutela dei crediti della Csea che potrebbe avvenire riconoscendo il rango di crediti privilegiati ai crediti del nostro ente relativi alla esazione degli oneri generali di sistema e delle altre componenti. Da ciò si potrebbe in linea con lo spirito del decreto legge che è quello di contenere i costi delle bollette energetiche", ha concluso.