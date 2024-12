KME, via libera Antitrust tedesca acquisizione di Sundwiger Messingwerk GmbH

KME Group,

(Teleborsa) -comunica che la sua controllata KME SE ha ottenuto l’autorizzazione per l’acquisizione del 100% delle azioni di Blackhawk Holding GmbH, holding tedesca che detiene il 100% di Sundwiger Messingwerk GmbH da parte dell’autorità antitrust tedesca.Il, che passa ora al vaglio dell’autorità antitrust austriaca, è previsto per il primo trimestre 2025.L’Operazione, ricorda una nota, si inserisce nel contesto della strategia del gruppo KME di rafforzamento del core business dei laminati in rame e leghe di rame, al fine di sviluppare ulteriormente l’importante know-how produttivo ed il portafoglio prodotti, con l’obiettivo di realizzare efficienze operative e di fornire il miglior servizio possibile alla clientela.