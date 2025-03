UE autorizza acquisto di BGC Cementitious da parte di Holcim e Heidelberg

Holcim

Heidelberg Materials

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'dell'australiana BGC Cementitious da parte della svizzerae della tedesca. La transazione riguarda principalmente cemento, calcestruzzo, materiali asfaltici e tecnologia dei trasporti in Australia.La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato l'. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.